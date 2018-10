Da vergonha de classe à vergonha da cor da pele

No passado, quando a esquerda ainda fingia que se preocupava com os mais pobres, os intelectuais bem nascidos que pretendiam representar o proletariado tinham de passar pela vergonha da classe. O marxismo exigia este ritual de flagelação social, um rebaptismo. Bem nascidos, os Álvaro Cunhal e afins tinham de cortar com o seu passado familiar, tinham de sentir culpa por terem nascido “burgueses”.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito para Assinantes ou basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso, pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido