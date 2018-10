O véu de Ronaldo

Ronaldo goza em Portugal de um véu de proteção mediática. As más notícias não entram ou não têm o impacto que deviam ter. As críticas são raras. E não falo apenas das atitudes no campo. Por exemplo, nem a igreja portuguesa levantou a voz quando Ronaldo comprou dois bebés através de um mecanismo económico que ressuscita a comercialização de seres humanos debaixo do eufemismo “barriga de aluguer”; ninguém de peso quis melindrar uma figura que é quase um santo laico das massas.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito para Assinantes ou basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso, pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido