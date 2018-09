A calma de Francisco

É cada vez mais óbvio que seguir a atualidade minuto a minuto através da internet é meio caminho andado para uma pessoa ficar perdida e desinformada. Há dias, numa mesa de jantar, diferentes amigos tinham diferentes versões sobre o caso Viganò – Papa Francisco. Uns diziam que Francisco sabia que McCarrick era pedófilo; outros criticavam o silêncio de Francisco. Os dois grupos estavam errados. Tinham em sua posse apenas e só dois ou três “frames” informativos que apanharam por acaso, não tinham a fita do tempo completa do caso. Não tinham nem queriam ter.



