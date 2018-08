Não há liberdade sem ceticismo

A reboque do seu último livro, Vargas Llosa tem feito repetidos elogios a Karl Popper, sobretudo ao livro “Sociedade Aberta e os seus Inimigos”. Llosa argumenta que Popper foi um dos grandes pensadores da liberdade devido a este livro. A grandeza de Popper faz sentido, mas Llosa utiliza o livro errado na alegação. A grandeza de Popper não está na “Sociedade Aberta” (um livro que erra bastante; a “República” de Platão não é projeto tirânico), mas sim na epistemologia cética de “A Lógica da descoberta científica”. Este livro de Popper fez no século XX aquilo que os livros de Hume fizeram no início do iluminismo: dar ceticismo à arrogância da razão; impedir que a razão tropece na sua hubris – a ideologia.

