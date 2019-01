O populismo dos grandes clientes

Ir mais longe e generalizar para todos os bancos a divulgação dos grandes clientes que provocaram perdas avultadas é criar entraves ao funcionamento do mercado, empurrar grandes clientes para outros bancos europeus e criar um clima de caça as bruxas que vai debilitar ainda mais o sistema bancário português

Saber quem são os grandes clientes que provocaram perdas avultadas nos bancos é uma medida populista com graves consequências no sistema financeiro. Avançar nesse sentido para todos os bancos é um risco demasiado grande e colocar essa informação nas mãos dos deputados ainda mais. Vamos por partes.