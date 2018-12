Freitas passou-se?

A única coisa que Freitas do Amaral diz com razão é que Portugal perdeu um grande banco. De facto perdeu porque Salgado andou durante anos a brincar com o dinheiro dos outros, enganou milhares de pessoas, fez pagamentos a amigos e colaboradores através de sacos azuis e é suspeito de ter pago milhões de euros a José Sócrates (primeiro ministro do Governo de que Freitas fez parte)

Confesso que tenho Freitas do Amaral como alguém sério. É verdade que existe aquele episódio em que decidiu ser ministro dos Negócios Estrangeiros de José Sócrates, saltando do CDS para o PS, como se a passagem de conservador a socialista fosse algo perfeitamente normal. Mas até esse episódio pode, no máximo, ser considerado um mero movimento de sobrevivência política e não uma colagem a um Governo que acabou por levar Portugal à bancarrota.

