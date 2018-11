A falta de comparência dos brexiteers

Não foram os que fizeram campanha pelo Brexit que lideraram o processo negocial. Foram os que não acreditavam nele. Tentaram que fosse o mais parecido possível com um “remain”. Nunca poderia acabar bem

Tudo indica que o acordo a que o Reino Unido chegará com a União Europeia será negativo. O principal de muitos problemas é a única fronteira terrestre com a União: entre a República da Irlanda e a Irlanda do Norte. Se ela voltar a ter barreiras físicas Bruxelas tem um problema com a Irlanda e Londres tem um problema com os católicos. E se a fronteira continua a ser virtual os britânicos terão de se manter, na prática e até existir um acordo comercial, na união aduaneira. O que quer dizer que, até lá, obedecem sem mandar. É uma espécie de “hard remain”. O pré-acordo chegou para uma sessão de demissões no governo que, à hora a que escrevo, parecia ainda não ter chegado ao fim. A aprovação de um acordo assim dificilmente terá viabilidade e é o governo que pode ter os dias contados.