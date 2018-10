Duelos clandestinos em Lisboa com uma mensagem para o mundo

Surgem em bando, encontram-se em garagens e defrontam-se com garra. Ao contrário do que seria de esperar, não há sangue. Mas há palavras duras e raiva. Afinal, que batalhas clandestinas são estas que estão acontecer em Lisboa e que pretendem ser um exemplo para o mundo?

A inspiração para estes duelos são as rap battles, conhecidas pelo uso e abuso de insultos e demais demonstrações de ódio, cantados como forma de diminuir o oponente. Quem mais e melhor ofende, ganha. Contudo, não é isso que está a acontecer por cá, pelo contrário. Um conjunto de rappers juntou-se para criar as Respect Battles e o conceito é simples: usar o rap para lutar contra a discriminação, o preconceito e o ódio.

Nas históricas rap battles o comum é juntar-se quem odeia com quem é odiado. E o rol de insultos cantados desenvolve-se com esse confronto cara a cara. Nas #RespectBattles, a equação é outra. Os rappers juntam-se cara-a-cara com vítimas de discriminação e em vez de palavras de ódio dirigem-lhes palavras de encorajamento, respeito e tolerância. Uma iniciativa da APAV (Associação Portuguesa de Apoio à Vítima), que pretende com isto alertar para a importância de um movimento coletivo da nossa sociedade que não só combata os crimes de ódio, como também assuma que este é ainda o problema premente por cá. Inegavelmente, é.

“Acredita em ti, em ti tudo é perfeito/Nasceste assim para pôr fim ao preconceito.” Palavras de M7 (Marta Bateira), frente a Kiki Pais de Sousa, mulher transexual conhecida pelo seu importante ativismo na defesa dos direitos LGBTI+. Sob o lema “Combate o Ódio”, a elas juntam-se os rappers ACE (no combate ao ódio étnico e racial), Papillon (sobre o ódio e a intolerância religiosa), Estraca (sobre o ódio a imigrantes e refugiados) e Malabá, cuja atuação aborda todos estes crimes de ódio. Crimes que são diariamente levados a cabo em Portugal. Um género de elefante no meio da sala de cristais que todos gostamos e acreditar que não existe, mas que faz parte do nosso dia-a-dia. Sim, Portugal ainda é um país cheio de comportamentos racistas, homofóbicos, xenófobos e demais formas de discriminação.

Se querem algo que vos ponha a pensar sobre a urgência da empatia e do respeito nos tempos de hoje, sugiro que espreitem o vídeo desta campanha. “O ódio desconhece a tua morada/Ignora que vives em guerra, ignora que não sobrou nada/Ignora que a tua terra tenha sido incendiada, e que a tua irmã tenha sido violada/Ele ignora o teu sentimento a tua infância roubada, ele ignora porque a tua fé não desaba.” Por mais que algumas destas frases sejam verdadeiros murros no estômago, é essencial ouvi-las e tentar compreendê-las porque combater estes crimes, e a mentalidade preconceituosa, egoísta e intolerante que nos traz a elas, é um dever de todos nós. Principalmente numa era onde o que não falta é informação e formação que nos permita perceber quão errados e desajustados são estes atos.

Como se ouve num dos vídeos: “O direito à liberdade não tem sexo credo ou cor/ Quem diz que é promiscuidade sabe zero de amor. / A quem te chama doente, por viveres a tua verdade/ só mostra que é urgente mudar esta sociedade.” Basicamente, é isto. Só não entende quem não quiser.