Expresso chega atrasado às bancas

O semanário Expresso chegou atrasado às bancas nos dois últimos sábados, depois de avarias nas máquinas rotativas durante a noite. Grupo Impresa pede desculpas aos seus leitores

Nos dois últimos sábados, 24 de novembro e 1 de dezembro, o caderno principal do semanário Expresso chegou com algumas horas de atraso a várias bancas do país.



Tal aconteceu devido a avarias nas rotativas da Lisgráfica, onde o jornal é impresso. Essas avarias fizeram com que a produção do caderno principal só terminasse de madrugada, atrasando a distribuição da edição em papel em várias zonas do país. Como em todas as semanas, a edição digital foi publicada às primeiras horas de sábado.



O Expresso não é diretamente responsável pelos atrasos, mas está empenhado em superar as suas causas, em conjunto com a Lisgráfica, parceira com que trabalha há muitos anos.



Contamos que, na próxima edição do semanário Expresso, a distribuição já esteja garantida ao início da manhã, como de costume. Pelos atrasos das últimas edições, pedimos desculpa aos pontos de venda e, sobretudo, aos nossos leitores.