Faranaz Keshavjee: “A pátria não é só a língua”

Nasceu em Moçambique. Vive em Portugal desde 1974. Especializou-se em Estudos Islâmicos e Humanidades em Londres e, mais tarde, em Cambridge. As questões de género e identidades sociais dos muçulmanos em Portugal são um dos seus focos

O ódio alimenta-se do medo que a diferença traz?

O medo vem do desconhecido. É difícil odiar quando se é educado para o pluralismo. Mais do que saber conviver com a diferença, o pluralismo implica construir com a diferença, mesmo quando não se gosta dela.

O terrorismo acabou por trazer mudanças à forma como vivemos: nuns casos mais hedonistas, noutros mais vigilantes. Como vive?

Vivo consciente das minhas responsabilidades na investigação e no ensino. Falo e escrevo sobre a história e fenomenologia do Islão — o terrorismo trouxe a necessidade de conhecer aquilo que a historiografia ocidental até hoje ou negligenciou ou deturpou.

A banalização do mal está à vista de todos e isso não nos mudou a essência. Não é preocupante?

A linha ténue que separa o Bem e o Mal depende do exercício crítico, sistemático, relativamente ao que a maioria pensa e faz. Quando pensamos e agimos como a maioria, é porque algo não está bem...

Se as religiões baseiam os seus pilares na paz e na união, o que continua a falhar?

A sede de poder dos homens. E quando a isto se soma a iliteracia e a pobreza, então falha tudo!

Que visão tem sobre o Papa Francisco?

Muita estima e admiração!

Os muçulmanos resistem mais à mudança ou esta é apenas a leitura do Ocidente?

A oposição entre “Ocidente” e “Islão” é um constructo colonialista e racista. Sempre que se pedir a um cidadão português, ou europeu, para explicar a sua “origem”, ou etnicidade, está a pedir-se, principalmente, que ele ou ela se desintegrem do colorido tecido cultural onde achavam que cabiam. A consequência será a internalização cognitiva das representações hegemónicas. A orientalização, ou “arabização”, do Islão e dos muçulmanos, e a atribuição da sua relativa menoridade civilizacional, só contribui para a criação de self-fulfilling prophecies.

Veio para Portugal em 1974. Há uma primeira imagem que mantenha intacta?

Falar o português moçambicano e perceber que, afinal, só os “retornados” falavam assim.

Fazemos nós a nossa pátria?

A pátria não é só a língua; é também a oportunidade de servir politicamente.

O ensino deve reforçar a aposta na formação do indivíduo e não tanto do aluno?

O ensino é o instrumento-chave para a formação de uma identidade. Em Portugal ele negligencia a sua capacidade integradora. Não se pode esperar que os indivíduos ganhem competências sociais e humanas de tipo cosmopolita quando na história das ciências e das humanidades não incluímos todos os diferentes que jogam nas seleções nacionais de futebol! O resultado é sempre um choque civilizacional.

Que desejo formulou para este novo ano?

Permanecer otimista e firme na fé — 2019 não vai ser um ano fácil.