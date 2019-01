Ljubomir Stanisic: “Amo Portugal. Este foi o país que me deu colo”

Nasceu em Sarajevo. Vive em Portugal desde 1997. O seu Bistro 100 Maneiras foi um dos restaurantes escolhidos por Anthony Bourdain para o episódio dedicado a Lisboa na série “No Reservations”. O “Papa Quilómetros” voltou à televisão com “Pesadelo na Cozinha”

FOTO TIAGO MIRANDA

A vaidade invadiu as cozinhas do mundo?

A vaidade invadiu o mundo, não só as cozinhas. Mas isso é muito visível, pela aparição dos chefes nas televisões, nas revistas... Saíram dos bastidores e parecem rock stars.

Como tempera a sua?

Com muito amor, muita simplicidade... E muito ras el hanout. Mas acho que o principal tempero na minha cozinha é a garra.

O elogio não se está a banalizar na crítica gastronómica?

Sem dúvida. Infelizmente são poucos os bons críticos, sérios, conhecedores, que viajam e trabalham para meios com recursos que lhes permitam comer em bons sítios e fazer críticas isentas e idóneas. A pouca que há boa é o que nos ajuda a crescer.

Não receia ser injusto com os outros?

Claro. Embora não seja o tipo de pessoa de me controlar muito, tento não magoar nem ser demasiado inflexível, perceber cada pessoa e a sua sensibilidade.

Já conheceu a ternura dos 40 (anos)?

Já. Bateu-me em junho deste ano, mas tive a sorte de me abanar só umas semanas. Treinei todos os dias nessa semana, mas no final já estava a comer um leitão assado no Mugasa. Passou-me rápido!

Para que serve uma estrela Michelin?

Em primeiro lugar, ilumina muito um chefe, o seu restaurante e, sobretudo, o ego. Em segundo, serve para aumentar o negócio e ter uma clientela diferente. E traz reconhecimento internacional. Só não serve para limpar o cu!

Nunca dá por si cansado do excesso à procura do mais simples?

Sou das pessoas mais excessivas que existem, mas ando sempre à procura da simplicidade. É o que mais me encanta... Nunca me vou cansar de andar atrás dela, acho que é esse o segredo — e o meu objetivo supremo.

Jamais se arrependeu de ter ficado em Portugal?

Nunca. Nem nos primeiros dias, quando fui trolha, quanto mais hoje! Amo Portugal, sinto-me português e é dos melhores sítios do mundo para se viver. Este foi o país que me deu colo e espero que mo dê para sempre.

O talento dá muito trabalho?

Muito! É, como a sorte, o que dá mais trabalho. Precisamos de suar muito para tê-lo.

O que gosta de comer ao acordar?

Sou um abusado — sobretudo ao pequeno-almoço. A melhor coisa para comer logo de manhã é a minha mulher. Depois um grande pão, uma grande manteiga, queijos, bons enchidos, kombucha, kefir, iogurtes caseiros… adoro pequenos-almoços ricos, acho que foi por esta razão que criámos um dos melhores do mundo no Six Senses Douro Valley.