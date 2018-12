Francisco Fino:“A minha galeria tem a porta aberta a todas as pessoas”

Concorda com Joseph Beuys, que dizia que todos podemos ser artistas?

Essa citação do Beuys é como muita da produção artística que a perfilha, é melhor na teoria do que na prática.

O que se tem em mente quando se abre uma galeria de arte?

Profissionalizar uma paixão.

Porque persiste a dificuldade em chamar outros públicos ao circuito das galerias?

Além do circuito especializado da arte, cada galeria constrói e expande as suas redes e públicos. O mesmo acontece com os jornais, nem todos leem o Expresso, mas está sempre disponível nas bancas. A minha galeria tem a porta aberta a todas as pessoas.

Lembra-se do primeiro artista que admirou?

O desafio é continuar a admirar artistas/obras como se fosse a primeira vez e isso tenho tido a sorte de conseguir.

Onde estão os Basquiats que cada época catapultou?

Se pensarmos nos Basquiats enquanto categoria de qualidade artística diria que cada pessoa tem os seus, logo estão espalhados pelo mundo.

A tecnologia abafou uma certa marginalidade?

A tecnologia como sinónimo de internet, veio pelo contrário permitir que ideias e projetos outrora dos circuitos institucionalizados das artes, da política ou de qualquer outra esfera social ganhassem autonomia pelo acesso à publicação, disseminação e influência.

São mal vistos os artistas que têm uma determinada estratégia (que também é comercial)?

A estratégia comercial é sobretudo uma competência das galerias. Todos os profissionais ambicionam e têm o direito de ser remunerados pelo seu trabalho, o oposto enquadra-se no voluntariado, no plano dos hobbies ou amadorismo.

Temos sucessores para gente como Helena Almeida, Julião Sarmento ou Cabrita Reis?

Parte do trabalho deles foi e é garantir uma sucessão, aliás uma continuidade.

O Estado olha de soslaio para os artistas?

É um caso em que precisamos de mais olhares atentos e menos piscadelas de olho.

Qual é ainda hoje a imagem que mais o impressiona?

Desde 2017, sempre que abro a porta da minha galeria.