Tiago Guillul: “Continuo a querer ser punk”

Os mistérios da Fé não escolhem religião?

Como os protestantes são obcecados pela Bíblia, e como na Bíblia a palavra ‘mistério’ acentua mais o que se revela do que o que ficou por revelar, diria que a lógica é precisamente o mistério escolher — acreditar não deve ser uma fatalidade.

Em que momento(s) a sua vocação religiosa interfere com a vida prática?

Em todos. Se uma vocação não interferir com tudo, parece-me uma fraca vocação.

A religião e a música têm uma mesma exaltação?

Acredito que têm a mesma origem, sim. A música é sempre uma maneira de adorar, mesmo quando o adorador ainda não está certo de quem está a ser adorado.

Quando era mais novo queria ser punk?

Sim, a partir aí dos 15 anos.

E agora, só pai e marido?

Continuo a querer ser punk, e a esperar que ainda o seja. Mas pai e marido são, de facto, coisas que já sou e que devo ser ainda mais e melhor, mesmo que o punk se possa ressentir disso. Reconheço: ser pai e marido interferem na minha vocação de ser punk.

Que mensagem essencial passa aos seus (quatro) filhos?

O facto de viver não ser fácil não cancela o amor de Deus pai pelos seus filhos, que chega até nós porque Jesus, suportando a pior morte de todas, nos dá a melhor vida que podemos imaginar através do Espírito Santo.

No casamento temos de estar muito perto do outro ou devemos afastar-nos um pouco para ver melhor?

Casar é estar o mais perto possível para, no meio de uma aventura exigente, aprendermos também a ver de outras distâncias. Quem quiser casar para ficar na mesma, vai a caminho de uma grande desilusão. A lógica matrimonial para mim, que sou cristão, é a de Cristo: morrer no casamento e ressuscitar dentro dele.

Na religião há preconceito, e há preconceito na forma como vemos as religiões. Não é sempre a condenação da diferença que está errada?

Se dissermos que a condenação da diferença é sempre errada, então toda a aceitação da diferença é, por natureza, certa. Não tenho razão para acreditar nisso. Parece-me mais razoável dizer que há diferenças que devemos aceitar e outras não.

Uma vez disse que o facto de viver com um orçamento limitado o leva a menos dispersão. Continua a ser válida esta reflexão?

Creio que sim. Ter muito é uma grande responsabilidade, e eu não estou ansioso para carregar demasiadas grandes responsabilidades.

O que é que o empurra para a música?

Segundo o pensamento de David Foster Wallace, empurra-me para a música o facto de sermos todos adoradores. Agrada-me a ideia de adorar alguma coisa certa e sinto-me completo quando me parece que o estou a fazer. b