João Fernandes “Todos temos os nossos segredos...”

Considerado um dos nomes mais influentes do mundo da arte segundo a revista “Art Review” (único português a figurar nesta lista). Foi diretor artístico do Museu de Arte Contemporânea de Serralves. É subdiretor do Museu Reina Sofía de Madrid

Encontra o Porto em Madrid?

Só dentro de mim.

A dimensão das cidades é proporcional ao que esperamos delas?

Perdi essa ilusão quando fui a Paris pela primeira vez, aos catorze anos. Levava na cabeça os lugares que conhecia do Flaubert, do Balzac, das canções do Ferré. Os lugares existiam, mas nada mais... Reencontrei-os quando trabalhei mais tarde com o Raymond Hains, o vagabundo mais sublime que encontrei na vida, um artista herdeiro dessa Paris que já pouco existia.

Quando mudou de país o que não levou consigo?

O mar, as manhãs de neblina sobre o Douro, o meu filho, acima de tudo...

Continua a gostar que lhe questionem as certezas?

Sempre. É um princípio ético com o qual aprendi a crescer.

A idade vai arrumando com muitas delas?

Sempre associei a dúvida às certezas que julguei encontrar. Maturidade precoce ou permanente imaturidade adolescente...

Teve tempo para ser miúdo ou a política engoliu-lhe a adolescência?

Não brinquei tanto quanto deveria, não andei de bicicleta, não namorei quando a juventude me trouxe certos idílios. Mas sempre encontrei uma intensidade e uma imprevisibilidade na vida que nunca deixaram de me atrair. E uma responsabilidade para com tudo e para com todos que me são contemporâneos, assim como com tudo quanto recebi de um passado que não vivi, mas que herdei. A política fez e faz parte disso. Gostei de me sentir crescido quando miúdo e não receio sentir-me miúdo quando crescido.

Lembra-se do momento em que pela primeira vez algo ou alguém deu sentido ao belo?

Lembro, mas não conto. Todos temos os nossos segredos...

Ainda consegue ver uma obra de arte sem pensar em trabalho?

Sempre! Mas o trabalho nasce aí, quando começo a pensar no que sinto quando descubro uma obra de arte.

O episódio Mapplethorpe foi um retrato rápido do que ainda somos?

Não, felizmente! Mas foi um retrato do que alguns são!

O que quer ver de bonito quando fecha os olhos?

É quando fecho os olhos que melhor me apercebo do infinito. Gostaria de encontrar nele todas as pessoas que amo, as obras de arte que me emocionaram e também todas essas obras-primas e momentos que ainda não conheço, toda a vida que tenho ainda por descobrir.