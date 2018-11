O homem-forte da Sons em Trânsito, promotora que obteve a concessão do Cineteatro Capitólio no Parque Mayer, em Lisboa. É agente de artistas como Ana Moura, António Zambujo ou Gisela João

INÊS MARIA MENESES 10 PERGUNTAS A... VASCO SACRAMENTO "SER ARTISTA É MUITO VIOLENTO" FOTO TIAGO MIRANDA

Como se reconstrói a identidade de um espaço?

É um mistério. O que optámos por fazer em relação ao Capitólio foi responder às lacunas de programação da cidade e às características da sala: procurar um perfil de ‘clube’, semelhante ao que acontece há muito tempo nas grandes metrópoles, ou seja, uma sala absolutamente multidisciplinar e elástica, com bastante programação.

A diversidade na oferta cultural já é uma marca das grandes cidades?

É uma absoluta necessidade. A oferta cultural é neste momento um vetor essencial da fixação das populações no território, do aumento da sua capacidade para atrair investimento, do dinamismo da economia e do turismo, bem como na geração de emprego.

E as salas já são suficientes?

As salas estão permanentemente ocupadas, o que é mais um sinal da vitalidade do tecido cultural e de como, hoje em dia, as pessoas colocam a fruição cultural como uma prioridade.

Arriscar nem sempre deve ser um ato calculado?

Pobre do programador que arrisca sempre de forma calculada. Ser produtor de espetáculos acarreta alguma loucura. Quero acreditar que quem se mete nisto o faz, essencialmente, por paixão.

Qual foi a sua maior loucura profissional?

Sempre me aborreceu o mundo estereotipado da música anglo-saxónica. Trabalhar com artistas paquistaneses, chineses, arménios ou etíopes levanta sempre desafios inesperados como obter vistos, questões logísticas relacionadas com a alimentação, com as viagens, diferenças culturais e religiosas. A minha mãe sempre me disse que a verdadeira viagem é interior. Percebi isso muito bem através da música.

Há um artista que tenha sido decisivo na sua afirmação enquanto produtor?

Os artistas portugueses sempre tiveram um papel especial. É a eles que dedico mais tempo e são sempre relações muito próximas, quase casamentos. Sonhamos, sofremos e crescemos juntos.

A tecnologia tem desviado a atenção do espectador. Precisamos de ser reeducados?

Nós estamos embriagados pela tecnologia. A tecnologia, que tem coisas maravilhosas, fez desaparecer o tédio, o aborrecimento. A criatividade e a inspiração precisam do tédio. E os smartphones e a banda larga já não nos concedem o direito ao tédio.

Como tem lidado com os caprichos de um artista?

Ser artista é muito violento e o público é muito infiel. Não tem memória. Eu gosto de pessoas. Sou muito curioso em relação às pessoas. Tenho tido experiências maravilhosas a lidar com artistas.

O que aprendeu com aqueles que admira?

Prefiro admirar aqueles com quem aprendo. É mais saudável. Gosto muito de aprender. Penso que o processo comigo funciona assim: primeiro aprendo e depois admiro.

Só vê espetáculos seus?

Felizmente não. Seria o primeiro passo para a estagnação.