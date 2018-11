Joana Espadinha: “Todos aprendemos por imitação”

O Jazz foi só o ponto de partida?

Não, na verdade o jazz é um lugar onde regresso constantemente, e que também faz parte de quem sou.

Há quem franza o sobrolho à pop. Todos os géneros são bons ou há uns melhores do que outros?

Se a música for autêntica e me der vontade de cantar, não me importa o rótulo que lhe pomos em cima. Ando fascinada pela pop, queria descobrir o que faz uma canção ficar no ouvido, sem que se torne banal. As canções de que mais gosto parecem simples quando na verdade não o são.

O que é preciso para se cantar sem tiques nem trejeitos?

É preciso descobrir a nossa voz, que é única. Todos aprendemos por imitação, eu, por exemplo, imitava os trejeitos da Sheryl Crow, e tive de me libertar disso. É como escrever uma canção: começamos em bruto e vamos tirando o que não faz falta, as pontas soltas, até que esteja só o essencial.

Lembra-se da primeira voz que admirou?

A do Freddie Mercury.

Em Portugal já se pode pensar em fazer da música, vida?

Claro que sim, embora nem sempre seja fácil. Temos um país com muito talento, mas muitas vezes o que faz a diferença é o trabalho, a persistência, e, claro, trabalhar com as pessoas certas.

A felicidade (que afinal todos perseguimos) pode não ser boa fonte de inspiração?

A vida é sempre agridoce, e ainda bem. Acho que nunca escrevi uma canção 100% feliz, porque a vida não é assim. Não tenho medo da tristeza, pode ser muito inspiradora, mas também faz falta tirar o manto dos lamentos, aprender com os erros e celebrar o que há de bom!

As pessoas ‘encontram’ muito de Lena d’Água neste disco. E eu também encontro Gabriela Schaaf. Ouviu ambas?

Ouvi sobretudo a Lena, a Gabriela é uma descoberta mais recente. É um elogio tremendo ser comparada a cantoras tão incríveis, mas posso dizer que a Stevie Nicks, a Feist e a Charlotte Gainsbourg, por exemplo, também foram grandes influências.

O Festival da Canção deu-lhe mais que um nervoso miudinho?

Bem mais! A televisão ainda é um terreno novo para mim, e senti o peso da responsabilidade de defender a canção do Benjamim, que admiro tanto.

E ajudou a que alguns preconceitos ficassem pelo caminho?

Espero que sim. Este novo formato tem permitido dar a conhecer canções mais fora da caixa, novos cantautores, e isso é muito importante. Acredito que o público, mesmo que estranhe ao início, acaba por reconhecer o que tem qualidade e está aberto a coisas novas.

Consegue facilmente escolher a canção mais bonita de sempre?

Não é fácil, mas a ‘God Only Knows’, dos Beach Boys, é de certeza uma das mais bonitas de sempre.