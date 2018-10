Francisca Gorjão Henriques: “Ter vontade não significa estarmos preparados”

Jornalista e uma das fundadoras da Pão a Pão, a associação que criou e gere o Mezze, um restaurante composto quase integralmente por refugiados do Médio Oriente. O restaurante foi este ano distinguido com o prémio Figura do Ano na Gastronomia pelo Congresso dos Cozinheiros

TIAGO MIRANDA

A integração faz-se muito à mesa?

Quando nos sentamos à mesa, é toda uma herança que se senta connosco. Na maior parte das vezes não pensamos nisso, mas é uma forma muito poderosa de partilha e de nos aproximarmos dos outros.

A equipa do Mezze escapou à guerra. É mais fascinante do que assustadora a aleatoriedade da vida?

Uma das coisas que mais me espantaram quando os conheci foi a sua alegria. Aproximámo-nos através da tragédia que viveram, porque foi isso que os trouxe a Portugal, mas depois o que nos liga verdadeiramente é o resto: quem eram e quem continuaram a ser para lá dessa tragédia.

O que tem aprendido com essa partilha?

É uma grande responsabilidade pretender transformar a vida de alguém, e ter vontade não significa estarmos preparados. De muitas maneiras, temos de nos transformar também.

As causas e os combates que o jornalismo travava estão a ficar pelo caminho?

Pelo contrário. Estamos empenhados como poucas vezes estivemos. O que se arrisca a ficar pelo caminho, e se não tivermos cuidado fica mesmo, é o próprio jornalismo.

O Mezze saciou-lhe o altruísmo que não conseguiu noutras frentes?

Não existe altruísmo aqui. O que fazemos, fazemo-lo para apaziguar uma inquietação nossa, e dá um gozo imenso ver uma ideia materializar-se. Digamos que é um egoísmo generoso. Mas foi muito mais aquilo que recebi e aprendi (com a equipa do restaurante e os outros fundadores da Pão a Pão), do que o que ofereci ou ensinei.

Foi a política que começou a condicionar a comunicação social?

O que é que não é condicionado pela política?

No dia a dia, na vida em geral, podemos fazer muito mais do que julgamos ser possível?

É fácil dizer-se que devemos pensar nos outros e dividir o nosso tempo com eles quando temos a certeza de que o dinheiro vai chegar ao fim do mês. Mas eu não teria a ousadia de dizer isso a uma mulher que trabalha doze horas por dia para sustentar os filhos sem saber se alguma vez conseguirá pagar-lhes a faculdade. Há muitos exemplos de uma imensa generosidade de quem aparentemente não tem quase nada para dar, mas para mim essas pessoas pertencem à categoria dos heróis.

Que pensamento frequente lhe serve como alicerce?

“Isto não tarda passa.” Não é nada inspirador, mas serve-me para alimentar alguma dose de otimismo. Às vezes também traz uma certa alienação, admito.

Que pontes abriu o Mezze?

O Mezze mostra-nos que não faz sentido falar em “eles” e em “nós”, apenas em “todos nós”.

Por que prato saliva?

Por demasiados. Também aqui há uma palavra que me faz todo o sentido: inclusão.