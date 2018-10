Paulo Vinhas: “Celebro em abundância e sem acomodação”

Paulo Vinhas, curador da exposição “Musonautas, Visões & Avarias 1960-2010 — 5 Décadas de Inquietação Musical no Porto”, para ver até 18 de novembro na Galeria Municipal nos Jardins do Palácio de Cristal

rui duarte silva

O que se descobriu no levantamento de cinco décadas de tanta diversidade musical?

Descobriu-se que ainda há muito por descobrir.

A música nasce da inquietação?

Sem dúvida. Mas tanto a felicidade como a adversidade são detonadores das forças criativas.

A dada altura houve uma cena musical do Porto. Depois Braga, Leiria, Alcobaça, Barcelos. Estar longe da capital aguça o engenho?

De repente, o nosso mundo aumentou de tamanho e desenhou-se um fantástico ambiente criativo e uma urgência de afirmação e de fuga ao passado. A música, por si só, foi o exemplo perfeito de descentralização.

A falta de reconhecimento de um artista pode matar a criatividade?

A chispa que provoca o curto-circuito da criatividade não é a do reconhecimento. É uma fórmula de consolação, porque a imaginação não se revela com golpes de lisonja.

Enquanto programador cultural, não se preocupa com o alcance da proposta que faz?

Tenho o cuidado de olhar o mundo a partir de vários postos de observação, o que se reflete no ato de programar, que deve ser um convite ao espectador para viajar um pouco mais longe.

Vê a vida como celebração onde a música é instrumento essencial?

Celebro em abundância e sem acomodação. A música é o combustível que me ajuda a percorrer até ao fim muitos dos caminhos, mesmo os errados!

Seduz os seus artistas com o peixe de Matosinhos ou o vinho do Douro. A simplicidade é irresistível?

É inegável que o que é irresistível é a qualidade das comidas mais humildes, servidas com simpatia e familiaridade. Dos filetes de polvo à sardinha assada, da francesinha à bifana. Na hora certa, na dose certa, bem regadas e aqui peço emprestadas as palavras sábias de um camareiro de Vigo: beber água entristece.

A internet fez a música de muitos chegar a quase todos. Ficou alguma coisa pelo caminho?

Está tudo à mesma distância de um click, mas não à mesma distância da curiosidade. Há muitos inquietos a percorrer as vias secundárias.

O Porto resiste mais à mudança?

Definitivamente não. Resiste às más mudanças e às tentativas de dominação.

Que objeto exposto podia representar a exposição?

Fixamos o olhar numa folha do caderno de apontamentos de Álvaro Salazar, enquanto aluno de Pierre Schaeffer, em Paris, na página referente ao dia 26 de abril de 1974, apenas com uma simples nota: “Faltei!” Aquela interjeição escrita com a elegância de uma pessoa livre encerra várias sensações e é simultaneamente um murmúrio de liberdade e de inquietação.