Manuel Henriques: “Na frivolidade não há beleza”

A arquitetura nunca obedece à emoção?

Sempre.

Visualmente não são hoje as casas mais frias?

Uma pergunta para muitos carateres de resposta. Na Trienal de 2019 vamos responder a estas questões através de um programa intitulado ‘A Poética da Razão’ que inclui, por exemplo, exposições sobre a imaginação e o ornamento em arquitetura.

Brasília foi uma utopia, uma cidade que se fazia do novo. A identidade, no entanto, só se constrói com gente?

Lisboa, por exemplo, apesar de ser neste momento mais atraente do que Brasília, parece esvaziar a sua identidade. Por, de facto, estar a ficar sem gente. Curioso ser a única cidade na tua lista de perguntas.

Como olhas para tudo o que ficou da Expo-98?

Extraordinário enquanto projeto de acesso à reconversão de uma enorme área industrial em tecido urbano. Mas a ‘tecedura’ com o resto da cidade continua a não existir.

Demorámos muito tempo a integrar a beleza no (nosso) quotidiano. Era o receio da frivolidade?

Não me parece que haja esse receio. As comunidades que construímos para existirmos, não as cidades, mas as que vivemos com o polegar, são provavelmente o expoente máximo dessa frivolidade. Esse é o quotidiano. Aí vamos buscar a dose. Com a frequência que o corpo impuser. Na frivolidade não há beleza. No ambiente construído sempre houve.

Em Portugal, a arquitetura está nas mãos de uns quantos, deixando muitos de fora, ou é assim em todos os países?

Em Portugal, como em quase todo o lado, o poder de construir está nas mãos de muito poucos. Presumo que seja assim em muitos países mas não posso generalizar.

O Open House é o legitimar de um certo voyeurismo estético?

São milhares de voyeurs a calcorrear a cidade para espreitar inúmeros espaços que se abrem ao desconhecido, muitas vezes pela primeira vez. Mas o Open House é principalmente a aproximação das pessoas à arquitetura.

Como soubeste que querias ser arquiteto?

Nunca pensei nisso. A ideia de profissão não me preocupava. Percebi que estudar arquitetura era o que mais se adequava ao que queria fazer, que era vasto e algo indefinido. O meu pai é arquiteto e passei muitas horas a dobrar lençóis de papel e a ouvir lapiseiras a percorrer estiradores.

Ensinaram-me um dia que de nada adianta viajar se não olhamos para os telhados da nossa rua. Costumas olhar para cima?

Sim, tenho essa obsessão de estar em permanente observação do território. Os arquitetos passam a vida nisto, a procurar problemas para resolver.

Qual é a casa mais bonita de todas?

A da vizinha!