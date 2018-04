Blade Runner (o filme realizado por Ridley Scott) tem lugar na cidade de Los Angeles no ano de 2019. As ruas desta cidade triste e perturbada são constantemente molhadas por uma chuva que, em vez de limpar o meio ambiente, parece contaminá-lo. Há chaminés por todos os lados e edifícios gigantes que compõem uma arquitetura abafada e sufocante onde os seres humanos parecem esmagados por toneladas de aço e cimento. O ar parece insalubre e os carros - incluindo os veículos voadores futuristas - ocupam o espaço todo. É talvez o filme que melhor mostrou o pesadelo da superpopulação e da superlotação.

Ambientes desumanizados que transferem o seu espírito sombrio para os habitantes da cidade. Em suma, um mundo sem esperança e prestes a sucumbir. A data em que o filme está definido difere da escolhida por Philip K. Dick no romance original “Será que os androides sonham com ovelhas elétricas?” (1992 e 2021 em edições mais recentes), mas, seja como for, a sua descrição é muito familiar. Consiste, apenas, em aumentar um par de graus, o que já acontece em muitas grandes cidades do planeta. Por isso, mais vale tomarmos medidas para o evitarmos se não quisermos que as profecias da ficção científica se tornem uma realidade dolorosa. Carlo Ratti, a partir do seu cargo de diretor do Senseable City Lab do MIT, tem refletido sobre como devemos redesenhar as nossas cidades para as adaptarmos aos desafios que se aproximam. Atualmente, mais da metade da população mundial (cerca de 55%) já vive em áreas urbanas.

A ideia de alguns gurus do mundo digital que defendiam um regresso ao campo graças à descentralização do trabalho produzida pelos avanços das comunicações nunca foi cumprida. Na verdade, a tendência é que essa percentagem continue a crescer nos próximos anos. Os problemas decorrentes de cidades densamente povoadas são múltiplos: para dar um exemplo gráfico, apenas a cidade de Nova Iorque produz 33 milhões de toneladas de lixo por ano. Resolvê-los requer investimentos, decisões políticas, novas tecnologias aplicadas com inteligência, etc. Este último ingrediente é aquele que Ratti sabe cozinhar com mestria e foi escolhido pelo Fórum Económico Mundial para a elaboração de dez medidas inovadoras que devem ser implementadas se quisermos tornar as cidades do futuro em espaços habitáveis. A receita do engenheiro e arquiteto italiano passa por soluções muito ligadas à cultura gerada pelas novas tecnologias. E podem resumir-se num punhado de verbos: partilhar, colaborar, reutilizar e regenerar. Ratti está ciente das dificuldades que serão enfrentadas num mundo tão complexo para levar a cabo as propostas do documento aprovado pelo Fórum Económico Mundial, mas não quer ceder à resignação; assegura que "não podemos estar confiantes", mas podemos trabalhar juntos "para encontrar uma maneira de desenvolver as cidades que queremos no futuro".

Texto: José L. Álvarez Cedena

