Para justificar as suas decisões – quando correm mal, porque quando correm bem as ações justificam-se a si mesmas – os treinadores da seleção espanhola de futebol usam com frequência o já banal "cada espanhol é um treinador." Uma frase que, analisada com frieza, é uma expressão de fé semelhante a dizer que dentro de cada espanhol existe um arquiteto, um chef ou um administrador. Ou seja, que de alguma forma se tem sempre de tentar explicar a decisão de não colocar sempre em campo, em todos os jogos e sob quaisquer circunstâncias, o Karim Benzema (sim, todos os jornalistas, mesmo aqueles que não escrevem geralmente sobre desporto, também são treinadores de futebol).

O que inviabiliza o trabalho de Valverde, Zidane ou Simeone é uma longa tradição futebolística que incentiva debates em bares e escritórios. Julgar o trabalho dos treinadores – o que, para alguns, é só dizer os nomes daqueles que jogam tal como as crianças colam os cromos nas cadernetas - é fácil quando comparado com as habilidades que os jogadores demostram em campo. Será sempre mais fácil argumentar que o Saul Ñíguez é a melhor opção que o Atlético tem para que o seu meio-campo seja criativo que fazer um passe com a parte exterior do pé por cima dos defesas como faz o Luka Modric. O primeiro, qualquer um faz, o segundo só está ao alcance de um punhado de privilegiados. Porque não basta ter precisão no remate que se faz, é preciso também pensar rápido e ter visão de jogo para o executar. Agora, graças à tecnologia, pelo menos essa parte, a de ver as coisas como se estivéssemos ligados aos olhos do jogador, é possível para todos. A aliança entre a Intel e a Liga para oferecer transmissões cada vez mais complexas e espetaculares, deu origem ao sistema True View "que tem 38 câmaras espalhadas pelo estádio que recolhem o sinal e o processam simultaneamente em alguns computadores. É o que se chama de vídeo volumétrico", explica Melchor Soler, diretor de audiovisuais da LaLiga; uma profusão de câmaras 5K que permitem congelar as jogadas e observá-las em 360 graus. Com este tipo de transmissão, o objetivo é transformar cada jogo num espetáculo audiovisual que transcenda até o espetáculo desportivo. A ideia, assegura Joris Evers, diretor de Comunicação Global da Liga, é de superar os mais de 2.000 milhões de seguidores da época passada: "O nosso objetivo é que as pessoas que estão em casa se sintam o mais perto possível da ação".

Para isso, nada melhor do que estar nos pés de Messi ou Ronaldo com “Be the Player”, uma "câmara virtual colocada nos olhos do jogador antes de fazer o remate final ou o passe, para ter a sensação de ver o que eles veem antes de fazer a jogada", explica Soler. E algo que Soler não diz, mas que acabará por acontecer é que vai permitir que qualquer um diga no dia seguinte, "esse golo até eu marcava". Pura magia. Porque o futebol também é isso: é opinar livremente. E para uns e para outros (jogadores e adeptos), aplica-se sempre a frase que Bill Shankly, lendário treinador do Liverpool, disse: "se estiveres na área e não tiveres a certeza do que fazer com a bola, mete-a na baliza e depois discutiremos as opções".

Entrevista e edição: Azahara Mígel, Cristina del Moral

Texto: José L. Álvarez Cedena

