Autoridades portuguesas resgatam, no mar, homem sequestrado no Porto

A Polícia Judiciária, numa operação realizada com fuzileiros da Marinha e com o apoio da Força Aérea, tomou de assalto um veleiro no último fim-de-semana com a intenção de libertar um homem sequestrado no Porto, segundo informações divulgadas esta terça-feira pelo jornal "Correio da Manhã".

A vítima conseguiu pedir ajuda por telemóvel a um amigo antes de ser levado para alto mar, tendo as autoridades conseguido intercetar o veleiro já em águas internacionais. Tanto sequestrador como vítima são franceses – e a informação chegou das autoridades daquele país, à PJ, na quinta-feira.

Em causa estarão ajustes de contas de um grupo com ligações ao tráfico de droga. O sequestrador foi capturado e está em prisão preventiva.