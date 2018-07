Leopardo leva bebé dos braços da mãe

Só não houve um drama porque a população local rodeou o animal e conseguiu assustá-lo

Uma mulher indiana que seguia atrás do marido numa motocicleta foi atacada por um leopardo que lhe levou o bebé guardado nos seus braços. Por sorte, havia gente à volta que começou a gritar e assustou o animal, fazendo-o largar a criança.

A história, ocorrida numa zona florestal de Gujarat, é uma de várias que têm sido noticiadas em partes diversas da Índia. Em 2016, por exemplo, um leopardo entrou numa escola e feriu gente antes de ser neutralizado, ao fim de muitas horas.

Segundo a BBC, existem entre 12 e 14 mil leopardos no país. Com a crescente urbanização e a tomada do espaço onde esses e outros animais viviam, cada vez é mais frequente eles aparecerem em zonas residenciais. Além de leopardos, acontece com tigres e elefantes, por exemplo.

Desta vez, não houve um drama. O bebé e a mãe, ambos feridos, foram levados para um hospital e encontram-se livres de perigo. O patrulhamento florestal mantém-se em alerta para outros casos do mesmo tipo.