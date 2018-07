Restaurante de José Avillez no Dubai abre no início do ano

Chama-se Tasca, será um dos oito restaurantes e bares do novo hotel Mandarin Oriental Jumeirah, no Dubai, e tem inauguração marcada para o primeiro trimestre de 2019, confirmou ao Expresso José Avillez. Numa extensa entrevista de vida a publicar este sábado na Revista, o mais conceituado cozinheiro português levantou um pouco o véu sobre aquela que será a sua primeira aventura no estrangeiro, mas que não deverá ser a única. "Há dois conceitos que temos em Portugal e que acho que fazem sentido lá fora. Um deles é a Tasca, que é um bocadinho do Mini Bar e do Pátio [um dos quatro restaurantes do Bairro do Avillez, em Lisboa]. O outro é o Cantinho do Avillez. Tenho as coisas já mais ou menos trabalhadas na minha cabeça".

Quando for inaugurada, a Tasca será, muito provavelmente, o 21º restaurante do vasto império de Avillez, que em 2018 tem aberto um negócio a cada dois meses, o último dos quais, o Cantinho do Avillez no Porto, já este mês. Até ao final do ano, está previsto o regresso do chefe de cozinha a Cascais, onde nasceu há 37 anos: vai abrir um restaurante de peixe e marisco no lugar do antigo Raio Verde, na estrada do Guincho, e preparou um novo conceito para o espaço do Lucullus, outro restaurante histórico. "Faz parte de uma estratégia e diversificação, de chegada a novos públicos com ofertas diferentes."

Nesta conversa de quatro horas com o Expresso, Avillez fala ainda de uma infância que não lhe deixou saudades devido à morte do pai, dos anos de psicanálise que o ajudaram a ultrapassar esses tempos e lhe fizeram despertar a criatividade, da amizade "boa mas tensa" com Ljubomir Stanisic, do papel da família Arié nos negócios do grupo e da ambição de conquistar a terceira estrela Michellin para o Belcanto, entre muitos outros assuntos.

