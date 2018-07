Detido chefe do SEF de Albufeira por suspeitas de corrupção

Operação da Polícia Judiciária apanhou um responsável do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras

O chefe do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) da delegação de Albufeira, no Algarve, foi detido pela Polícia Judiciária por suspeitas de corrupção passiva.

De acordo com um comunicado da PJ, o suspeito, de 56 anos, receberia dinheiro e em troca acelerava processos de forma ilegal. "Desde meados de 2017 recebia presumivelmente quantias monetárias de estrangeiros, para a concessão de autorização de residência em Portugal", garante a PJ.

A operação policial foi liderada pela diretoria do sul da PJ e contou com a colaboração do SEF. "A investigação teve por base uma participação do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras", refere a Judiciária.

Este responsável do SEF vai ser agora presente às autoridades judiciárias para aplicação das medidas de coação.

A notícia tinha sido avançada esta manhã pelo "Diário de Notícias".