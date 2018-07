Dois mortos em acidente no IP3 em Santa Comba Dão

O acidente provocou “dois feridos ligeiros, entre os quais o bebé, e quatro feridos graves”, sendo dois deles considerados “muito graves”, segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro

Seis pessoas, entre as quais um bebé, estiveram esta quarta-feira envolvidas numa colisão entre dois veículos ligeiros no IP3, no concelho de Santa Comba Dão, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro.

Segundo a Sic Notícias, dois dos ocupantes dos veículos sinistrados acabaram por falecer.

O acidente ocorreu cerca das 11h50, junto ao nó de Treixedo, no sentido Viseu - Santa Comba Dão.

A mesma fonte referiu que o sentido Viseu - Santa Comba Dão se encontra cortado, estando o trânsito a fazer-se de forma alternada.

Ao local deslocaram-se 35 operacionais, apoiados por 15 viaturas.