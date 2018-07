Incêndio em catamarã faz “vários feridos” na Galiza

Navio opera em rotas turísticas na ria de Arousa, tendo as chamas deflagrado em frente ao campo de golfe A Toxa

Um incêndio que ocorreu nesta terça-feira num catamarã na ria de Arousa, Pontevedra, Espanha, com 48 passageiros a bordo, entre eles oito crianças e quatro tripulantes, provocou "vários" feridos, disse fonte da Guardia Civil. A fonte daquela força policial disse desconhecer o número de vítimas e a gravidade dos ferimentos" e adiantou que o incêndio deflagrou às 16h15 locais (15h15 em Lisboa).

"As causas são ainda desconhecidas", acrescentou. De acordo com o jornal Faro de Vigo, o navio opera em rotas turísticas na ria de Arousa, tendo as chamas deflagrado em frente ao campo de golfe A Toxa.

Ao local compareceram equipas da Proteção Civil de O Grove, Vilagarcía, Caldas e Cambados, ambulâncias, Guarda Civil, a polícia local, bombeiros, equipas de Resgate Marítimo e dois helicópteros, que participam nas operações de resgate.