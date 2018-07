Portugal envia dois aviões na terça-feira para combater incêndios na Suécia

Os dois aviões médios anfíbios disponibilizados à Suécia pelo Governo português partem na terça-feira de manhã para combater os incêndios neste país, em resposta ao pedido feito pelas autoridades suecas junto do Mecanismo Europeu de Proteção Civil.

Em comunicado, o Ministério da Administração Interna (MAI) adianta que os dois aviões partem às 10h00 do Centro de Meios Aéreos de Vila Real com destino ao aeroporto sueco de Orebro.

Além dos dois aviões, a Força Aérea Portuguesa disponibiliza também um voo de apoio (C295), que transportará cerca de 700 quilos de equipamentos para apoio à operação dos meios aéreos. Segundo o MAI, a bordo deste voo seguem oito elementos da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), entre mecânicos, pilotos e técnicos de apoio, numa missão portuguesa chefiada por Miguel Cruz, adjunto do comando operacional nacional da ANPC.

Na passada sexta-feira, Portugal informou o Mecanismo Europeu de Proteção Civil da sua disponibilidade para enviar meios aéreos, humanos e terrestres, para apoiar as operações de combate aos incêndios florestais que atingem, há vários dias, aquele país do norte da Europa. Na resposta, a Suécia fez saber que aceitava a ajuda portuguesa, tendo solicitado apenas apoio aéreo, refere o MAI.

Por duas vezes este verão, a Suécia pediu assistência a Bruxelas para fazer face às dezenas de incêndios florestais que continuam ativos no país, onde só nos últimos dias arderam mais de 20.000 hectares, tendo os primeiros aviões de combate às chamas (oriundos de Itália) começado a operar na passada quarta-feira.

O secretário de Estado da Proteção Civil, José Artur Neves, assiste, em Vila Real, à partida da missão portuguesa.