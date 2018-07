Aberto inquérito às crianças detidas pelo SEF

A Inspecção-Geral da Administração Interna (IGAI) está, desde esta segunda-feira, encarregue de averiguar de que forma como está a funcionar o Espaço Equiparado a Centro de Instalação Temporária do Aeroporto de Lisboa (CIT), na sequência de uma notícia notícia do Público, no domingo, que dava conta da situação em que se encontram alguns menores que chegam a Portugal com pedidos de protecção internacional mas que ficam detidos, por ordem dos Serviços de Estrangeiros e Fronteiras (SEF). Esta situação é contra a Convenção dos Direitos da Criança e a ONU, através da Agência das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur) já chamou a atenção a Portugal para a "elevada presença de crianças" retidas no CIT.

O Público escreve que Eduardo Cabrita, ministro da Administração Interna, se reuniu esta segunda-feira com a provedora de Justiça e com o director nacional do SEF, para esclarecer a situação e que pediu a este último “um relatório urgente sobre o cumprimento das recomendações da Provedoria de Justiça”. No comunicado onde anuncia a abertura de inquérito, Cabrita escreve ainda que “o Governo garante que o funcionamento [daquela] estrutura está subordinado ao estrito cumprimento da lei” e “ao respeito pelo princípio dos Direitos Humanos”.