TVI condenada a pagar 20 mil euros a antigo suspeito do caso Maddie por lhe ter chamado "pedófilo"

O Supremo Tribunal de Justiça condenou a TVI a pagar 20 mil euros de indemnização a Robert Murat, que chegou a ser constituído arguido no caso Maddie, por se ter referido ao britânico residente na Praia da Luz como "pedófilo".

De acordo com o Jornal de Notícias, o Supremo evidencia a "gravidade dos danos não patrimoniais causados", considerando que "o facto de os mesmos não serem exclusivamente atribuíveis" à TVI não exime aquela televisão de responsabilidade, "apenas relevando para a quantificação da indemnização" - isto porque em algumas situações as referências foram feitas em revistas de imprensa.

Os juízes deram como provado que o britânico, que vivia no Algarve, "ficou sem trabalho e dependente economicamente da sua mãe" e "era apontado e incomodado sempre que saía à rua", tendo mesmo recebido "ameaças dirigidas a si e aos seus familiares".

Murat já recebeu uma indemnização de mais de 700 mil euros de vários órgãos de comunicação social britânicos.

Em maio de 2007, Madeleine McCann, então com 4 anos, desapareceu na Praia da Luz, no Algarve, quando passava férias com os pais. Nunca mais foi vista.