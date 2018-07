Vendas de livros pela internet igualaram pela primeira vez vendas em livrarias nos EUA

As vendas de livros na Internet nos EUA igualaram pela primeira vez em 2017 as realizadas em livrarias físicas, segundo números da Associação dos Editores Norte-Americanos (AAP, na sigla em inglês).

Em termos de faturação, os valores também ficaram muito próximos, com as vendas online a atingir os 7,5 mil milhões de dólares (6,4 mil milhões de euros), contra 7,6 mil milhões faturados 'ao vivo'.

No total, foram vendidos 2,72 mil milhões de livros nos EUA em 2017, número próximo do registado no ano anterior (2,71 mil milhões).

Globalmente, o mercado foi apoiado pelo crescimento impressionante do audiolivro, cujas vendas dispararam 29%, em relação ao ano anterior, para 820 milhões de dólares.

Em relação aos géneros mais procurados, destacaram-se a não-ficção para adultos, a literatura juvenil e a ficção para jovens adultos.