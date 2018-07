Ao contrário do que está referido na notícia publicada na edição deste sábado do Expresso com o título acima, a informação de que faltavam as munições 9 mm entre o material militar recuperado do assalto aos paióis de Tancos não foi veiculada num comunicado da Polícia Judiciária Militar, mas avançada no mesmo dia à agência Lusa por uma fonte ligada à investigação e mais tarde confirmada pelo Chefe de Estado-Maior do Exército