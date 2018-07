Qual é o futuro dos tratamentos contra o cancro?

Num programa especial emitido pela SIC Notícias, António Araújo, José Maria Laranja Pontes, Luís Costa e Maria Gomes da Silva falaram sobre as mais recentes inovações no tratamento desta doença e qual pode ser o seu impacto na sociedade

"Para o dinheiro que investimos fazemos muito boa investigação", diz António Araújo, director do Serviço de Oncologia Médica do Centro Hospitalar do Porto

"Se estamos interessados em fazer parte ativa da investigação clínica, temos de fazer por isso", garante José Maria Laranja Pontes, presidente do IPO Porto

Luis Costa, diretor do serviço de Oncologia do Hospital de Santa Maria acredita que "podemos fazer melhor" na investigação clínica

Maria Gomes da Silva, hematologista do IPO Lisboa, aponta para a falta de um "pensamento global e estruturante" na investigação clínica