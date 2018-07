Jogo de escondidas

Há 30 anos, na madrugada de 20 para 21 de Julho, Neil Armstrong deixava a sua pegada inscrita no solo lunar, pondo um ponto final na corrida espacial. A competição viveu principalmente do impacto na opinião pública dos episódios favoráveis, por isso, os acontecimentos têm sido actualizados à medida que novos factos são revelados, não só pela desclassificação de documentos soviéticos, como pela revelação de nova informação sobre o programa espacial americano.

Quando em Agosto de 1955 o cientista russo Leo Sedov convocou uma conferência de Imprensa na Dinamarca para anunciar que em breve um satélite russo entraria em órbita, muitos questionaram a validade da informação. O assessor de imprensa do presidente Eisenhower tinha acabado de fazer um anúncio idêntico em Washington (EUA). No entanto, isto não significava que Eisenhower assumisse a corrida espacial como prioritária. Em plena Guerra Fria, quase todos os seus conselheiros temiam que estas actividades fossem interpretadas pela opinião pública mundial como uma provocação militar ao "inimigo". Do outro lado, o responsável pelo programa espacial, Sergei Korolev, não parecia ter as mesmas reservas. Quando Wernher von Braun levou os seus colaboradores mais importantes para os Estados Unidos, Korolev teve de se contentar com os restantes. O que não impediu Korolev, em 1955, de criar o primeiro míssil balístico intercontinental, ao mesmo tempo que passava à clandestinidade e o seu nome deixava de constar nas referências científicas.

Por seu lado, a actividade de Von Braun aparentemente não corria tão bem. O seu foguetão voou 6 mil quilómetros sobre o Atlântico Sul e chegou a apontar o nariz para o espaço, antes de mergulhar no oceano. Foram poucos os que souberam que o foguetão podia atingir a velocidade necessária para entrar em órbita. Mas no Pentágono houve quem receasse que os militares se sentissem tentados a pôr alguma coisa em órbita, por isso os foguetões foram desarmados e os narizes enchidos com areia. Só muito mais tarde, quando alguns documentos viram a luz do dia, a história da areia seria pública.

FAIRFAX MEDIA / GETTY IMAGES

Entretanto, quando o responsável soviético soube que os americanos estavam a planear a 6 de Outubro de 1957 uma apresentação técnica, chamada "Satélite sobre o planeta", não perdeu tempo. O satélite Sputnik estava pronto, por isso nada o impediu de o lançar a 4 de Outubro, surpreendendo o mundo.

Já em 1961, Sergei Korolev enfrentava alguns problemas. Os seus foguetes e a nave experimental Vostok tinham revelado falhas que uma vez mais não foram divulgadas. Logo no início desse ano, um foguetão americano chamado Redstone tinha posto um chimpanzé em trajectória suborbital, conseguindo que o animal regressasse são e salvo, mostrando que o sistema Mercúrio funcionava. Tudo indicava que os americanos seriam os primeiros a pôr um homem no espaço e Robert Gilruth, responsável pelo programa Mercúrio, estava determinado a mandar Alan Shepard no veículo seguinte, mas Von Braun não concordou. Os soviéticos andavam a par e passo e, logo depois de porem em órbita um cão a bordo de uma cápsula Vostok, Yuri Gagarin seria eleito para escrever o seu nome na história, como o primeiro homem no espaço, ao entrar em órbita em Abril de 1961.

De acordo com revelações feitas por veteranos soviéticos há alguns anos, Vostok transportava uma carga explosiva, o que permitia que a nave espacial fosse destruída através de um sinal de rádio, caso o cosmonauta mostrasse intenções de desertar. A carga podia ser desarmada introduzindo seis números e Gagarin apenas conhecia três, enquanto os restantes lhe seriam transmitidos a partir do solo. Mas Korolev revelou-lhos antes de levantar.

Entretanto, sob comando de Bob Gilruth, agora director de todos os programas espaciais americanos, Shepard e Gus Grissom voariam em missões suborbitais, seguindo-se o primeiro voo orbital feito por John Glenn. Os americanos estavam a começar a dominar a corrida espacial que culminaria com a chegada à Lua.