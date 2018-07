Pacotes individuais de açúcar com menos quantidade para alimentação mais saudável

“O objetivo é envolver a indústria da distribuição na promoção da saúde, não só pelo que se consome dentro dos próprios supermercados, mas também nos pacotes de açúcar”

Os pacotes individuais de açúcar vendidos nas prateleiras e nos espaços de restauração dos supermercados vão ter menos quantidade a partir de 2020, segundo um acordo entre a Direção-Geral de Saúde e o setor da distribuição.

O compromisso de redução dos atuais cinco/seis gramas para quatro será assinado esta quinta-feira com o secretário de Estado adjunto e da Saúde, Fernando Araújo.

O diretor do Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável, Pedro Graça, disse à agência Lusa que se esperam efeitos na redução do consumo e de doenças como a diabetes, menos desperdício de "toneladas de açúcar deitadas fora" em pacotes que ficam com restos e menor necessidade de importação.

Para a Associação Portuguesa das Empresas de Distribuição, a mudança "em nada está relacionada com questões comerciais" e está a ser preparada com "os procedimentos e ajustes necessários" no processo de embalagem a serem "adotados individualmente pelas insígnias que já aderiram a este acordo e as que poderão ainda vir a aderir".

"Até lá, serão ainda escoados os produtos e embalagens já existentes", referiu à Lusa.

No protocolo, estabelece-se que a partir de 31 de dezembro de 2019 deixam de ser produzidas doses individuais de açúcar que excedam os quatro gramas.

Em 2016, o Ministério da Saúde e as associações da indústria alimentar já tinham adotado um limite de volume, passando de oito gramas para um máximo de cinco a seis gramas.

Pedro Graça indicou que fora do compromisso estão ainda fabricantes de produtos como bolachas ou biscoitos, mas que no prazo de "dois a três anos" se espera que também comecem a reduzir a quantidade de açúcar.