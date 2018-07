E a Kia criou o seu Golf…

Já lá vai o tempo em que os carros feitos na Coreia do Sul só nos convenciam por serem fortes, feios e baratos. A prova de que uma marca como a Kia iniciou uma longa marcha para se adaptar aos gostos e padrões europeus está no nome escolhido em 2006 para o seu primeiro modelo de grande sucesso comercial, tanto em Portugal, como no resto do Velho Continente (fabricado na República Checa): o CEE’D.

Era o acrónimo em inglês de “Community of Europe with European Design”, título que se mantém apesar da perda do apóstrofo no nome da terceira geração do carro (Ceed), agora apresentada entre nós e já à venda na maior parte das versões.

Estamos a falar de um carro que logo ao primeiro olhar transmite a ideia de se conseguir bater com o melhor que a Europa produz, nomeadamente com essa referência histórica do segmento C que é o VW Golf.

Mais baixo, largo e comprido

O Kia Ceed baixou, esticou e alargou (neste caso interiormente) em comparação com a versão anterior, ainda que estejam em jogo apenas meros centímetros. No interior, revestimentos, bancos e ecrãs tácteis impressionam favoravelmente. Mas como os carros, por bonitos que sejam, não são para estar na montra mas para serem conduzidos, vamos às impressões ao volante.

DR

Primeiras impressões no Algarve

O primeiro contacto durante a apresentação internacional no Algarve foi com o modelo de 1,6 litros de cilindrada a gasóleo com caixa manual de seis velocidades e 115 cavalos. Num curto trajeto entre o aeroporto de Faro e Portimão esta versão deixou duas ideias: melhorou muito a nível de suspensão, “agarrando-se” muito melhor à estrada em curva e/ou mau piso; e traz um sistema de ajuda à manutenção na faixa de rodagem demasiado interventivo para meu gosto pessoal e que, sem desmerecimento para com o apuro do trabalho dos engenheiros que o projetaram e que o põem no limiar da condução autónoma, me apressei a desligar.

Será útil para quando guiamos cansados ou cheios de sono no meio do nevoeiro em trânsito denso e numa estrada que não conhecemos mas fora disso começa, com razão ou sem ela, a querer corrigir o que julga serem prenúncios de distração do condutor.

Seja como for as preocupações com a segurança imperaram, a começar pela existência de leds diurnos tanto à frente como (o que é uma inovação para a marca) atrás. Acrescem o alerta de colisão frontal (pensado sobretudo para a cidade), controlo eletrónico de estabilidade e gestão lambem eletrónica de estabilidade, atuando em curva ou mudança súbita de direção.

O segundo contacto, feito entre Portimão e o Autódromo do Algarve, foi ao volante da versão a gasolina com motor de um litro e 120 cavalos. A impressão geral do carro manteve-se, tendo esta motorização deixado sinais contraditórios: por um lado, uma resposta extraordinária para um motor tão pequeno (em aceleração, subidas, ultrapassagens, etc); por outro alguma dificuldade em conseguir fazer consumos abaixo dos oito litros aos cem.

DR

Luta pelo consumo

No dia seguinte o regresso a Lisboa com este mesmo carro permitiu um contacto mais prolongado com esta mesma versão, aquela que os responsáveis da marca acreditam que venha a ser a mais vendida. Constatei então que é possível fazer consumos interessantes (menos de 6,5 l/100) com este motor desde que tenhamos o pé leve no acelerador e não ultrapassemos, senão esporadicamente, os 120 km/h. Numa ida e volta a Sesimbra por estrada nacional sem pressas e com pouco trânsito foi possível chegar aos seis litros, o que já não é mau para um carro tão pouco rodado como era o caso deste, praticamente novo.

Triunfo da caixa automática

Faltava um último teste e é caso para dizer que o melhor ficou para o fim. Experimentado o motor a gasóleo de 136 cv e caixa automática de sete velocidades, esta solução excedeu todas as expectativas e fê-lo dentro de Lisboa, com uma ou outra incursão à periferia da capital.

O consumo – e aqui sem as preocupações de contenção do motor a gasolina – foi verdadeiramente portentoso: menos de cinco litros aos cem, descendo para os 4,5 litros nalguns percursos. Com caixa automática, meus senhores! E boas recuperações, possibilitadas pelos 320 Nm de binário deste motor.

Situações como esta obrigam a clarificar a polémica sobre os motores a gasóleo apresentados nos últimos tempos como uma espécie de eixo do mal. Em primeiro lugar este motor já obedece à futura versão da norma Euro VI, ou seja as emissões de óxidos, partículas, etc, são abaixo do decretado para daqui a um ano. E, em segundo lugar, consumindo menos, estes motores contribuem menos para o efeito de estufa que é um problema ambiental não desprezável (a não ser para pessoas com um conhecimento científico tão reconhecido como o do atual Presidente dos EUA).

A prova de que os motores a gasolina não são tão inócuos nem tão significativamente menos poluentes que os equivalentes a gasóleo está em que neste novo Ceed (como em carros novos a gasolina de marcas europeias) já há filtro de partículas o que, como diria o Sr. de La Palisse, prova que afinal também as emitem…

O ambiente em Lisboa está poluído? Antes de aplicar a “solução final” aos carros a gasóleo e de decretar a eletrificação forçada de todo o parque automóvel urbano não seria de experimentar pôr toda a frota da Carris, todos os táxis e veículos de distribuição que se movem quotidianamente no interior da cidade a gás natural? Se se medisse a qualidade do ar nas semanas seguintes, talvez houvesse uma surpresa.

DR

A partir de € 18.440

Resta falar daquilo que num país como Portugal é tudo menos despiciendo: os preços. As opções menos caras (e não contraditoriamente com isso, as candidatas a mais vendidas) são as movidas a gasolina com o motor turbo de um litro de cilindrada e 120 cv.

Oscilam, consoante o equipamento, entre os € 22.940 e os € 25.440. Todas trazem caixa manual de seis velocidades e, no âmbito de uma campanha de lançamento, válida pelo menos até ao fim do ano, estes preços descem, respetivamente, para € 18.440 e € 20.940.

Também as versões a gasóleo beneficiam da campanha de lançamento. Consoante tenham 115 ou 130 cv, custam € 27.640 (23.140) ou € 30.640 (26.140). A caixa automática de sete velocidades eleva o preço para € 32.140 (27.640).

No caso da carrinha, só disponível a partir de outubro, há um acréscimo de € 1200 em todas as motorizações. Mantém-se a garantia de sete anos ou 140.000 km habitual na marca.