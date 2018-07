Descida à Água d`Alte com a Volvo V90

Como se forma uma queda de água? Que processos geológicos estão por detrás de espetáculos como os das Fisgas do Ermelo (na serra do Alvão, 20 km a sueste de Mondim de Basto) ou da Frecha da Misarela (serra da Freita, 15 km a sul de Arouca)?

A resposta é simples: nem todas as rochas têm a mesma dureza, logo resistem de forma diferente à erosão das águas. Quando estas passam de solos mais resistentes (como os graníticos) para outros mais moles (como os xistosos), escavam-nos de forma mais pronunciada, daí resultando, ao fim de muitos milhares de anos de erosão, desníveis que podem chegar às dezenas de metros.

Se locais como os referidos (Fisgas do Ermelo e Frecha da Misarela) são relativamente fáceis de localizar, já encontrar uma queda de água no meio das serras de xisto da região centro devastadas pelo incêndios do ano passado parece uma aventura tão produtiva como procurar agulha em palheiro. Mas a verdade é que este monumento natural, a fraga da Água d’Alte, não só existe, como justifica o passeio.

Foi a bordo da carrinha Volvo V90 Cross Country que fomos procurar este pequeno tesouro beirão. Como poderia haver que rodar fora de estrada, tínhamos tração integral, isto numa versão especial evocativa da recente passagem por Lisboa da regata Volvo Ocean Race.

Viagem de sonho até Oleiros

Não é um SUV como os XC-60 e XC-90 da marca mas uma carrinha versátil, com maior altura ao solo e regulação da tração e resposta do motor para o modo “fora de estrada”. Assim equipados e com 235 cavalos, pouco ou nada havia que temer, por muito mau que fosse o estado dos caminhos de acesso. Isto, é claro, desde que não desafiássemos os deuses e a nossa hubris não nos levasse a confundir uma carrinha mais versátil com um jipe à antiga…

Pode discutir-se a lógica dos investimentos rodoviários das últimas décadas, nomeadamente a superabundância de auto-estradas nalgumas regiões ou a imposição de portagens em troços de SCUT construídos sobre antigas vias rápidas de utilização gratuita. Contudo, é inegável que os acessos ao interior progrediram de uma forma tremenda.

Para o caso em apreço é impressionante a facilidade com que se chega de Lisboa à sede do concelho onde se situa Água d’Alte, ou seja a Oleiros. Há a A1 até Torres Novas, a A23 até Abrantes e daí para norte a N2 modernizada até à Sertã e, depois desta, a N238 com traçado magnífico.

Oleiros, para quem não saiba, é a capital da aguardente de medronho e tem o mais acolhedor posto de turismo de Portugal, onde o visitante é submerso em mapas e explicações simpáticas e detalhadas. Tenha apenas atenção à escala e ao desenho dos mapas locais e, para não se enganar nos cruzamentos, confronte-os com as informações da cartografia de referência (como os do ACP ou do Instituto Geográfico do Exército).

A caminho de Orvalho e do Zêzere

Foi já numa estrada bastante sinuosa mas de vistas desafogadas que seguimos de Oleiros para norte, a caminho do vale do Zêzere e da aldeia de Orvalho, junto à qual se situa a desejada fraga.

A V90 Cross Country que já se tinha mostrado de um grande conforto e eficácia na longa e sinuosa subida de Abrantes para a Sertã, resultado para o qual a caixa automática de oito velocidades teve papel não negligenciável, passou a evidenciar outras qualidades: consumo bastante moderado desde que entrássemos em ritmo de passeio, ou seja caindo de mais de nove para menos de sete litros (de gasóleo) aos cem.

D.R.

Ao contrário doutros locais deste país, em Orvalho a sinalização para Água d’Alte é irrepreensível. E teria sido uma brincadeira de crianças ter chegado à base da queda de água, não fossem os fogos do ano passado terem queimado os passadiços e escadas de madeira que lhe davam acesso, permitindo descer a encosta como nos famosos Passadiços do Paiva.

Assim, foi preciso improvisar, voltar para trás e descer um caminho de terra que contornava a encosta oposta e que nos acabou por levar ao ponto pretendido. E ao gozo de uma frescura paradisíaca no meio de tanta desolação, com a água vinda das cumeadas graníticas da serra do Moradal a despenhar-se de meia centena de metros de altura e a regar uma vegetação luxuriante com azereiros, folhados e outros arbustos.

A Volvo V 90 Cross Country fez jus ao nome, absorvendo todas as valas e pedras do serpenteante estradão sem demasiadas sacudidelas, pisando bem o solo pouco aderente e garantindo absoluta segurança, tanto a subir como a descer (neste último caso com recurso, se necessário, ao controlo eletrónico de descida).

Mesmo quando foi preciso fazer uma inversão de marcha no declive, com cinco metros de carro e espaço mínimo para manobrar nada falhou. Ter um motor com quase 500 Nm de binário e ajudas electrónicas, acredite, caro leitor, ajuda muito.

Final épico em Idanha

Gozado este local único e cujos passadiços serão oportunamente recuperados pela Câmara de Oleiros e pelo Naturtejo Geo Park, a viagem prosseguiu rumo a leste até à milenar aldeia de Idanha-a-Velha.

Para honrar as façanhas de romanos, visigodos, mouros, templários e outros conquistadores a entrada em Idanha fez-se a vau, atravessando o rio Pônsul, direito à porta sul da muralha, tarefa perante a qual a V90 Cross Country não se fez rogada.

No regresso a Lisboa pela A23 a carrinha evidenciou as suas qualidades de estradista (não incompatíveis com a versatilidade demonstrada fora de estrada), demorando pouco mais de duas horas e isto sem atingir velocidades para além do limiar de deteção dos radares.

O consumo não deslumbrou, sendo difícil na maior parte das situações (exceto a atrás referida) andar muito abaixo dos nove litros aos cem. Espaço a bordo não falta e, na hipótese improvável de tal coisa suceder, esta série especial traz no tejadilho um “torpedo” porta-bagagens desmontável.

Falta a parte menos simpática que nos faz sentir como a Cinderela quando soam as badaladas da meia-noite: o preço é da ordem dos € 89 mil.