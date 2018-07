Centenário de Mandela assinalado com várias iniciativas

Nelson Mandela faria 100 anos esta quarta-feira e a data, redonda, está a ser assinalada um pouco por todo o mundo, recordando o exemplo e influência de ‘Madiba’, cuja vida foi dedicada à luta contra a discriminação racial.

O ex-Presidente dos EUA, Barack Obama, deu o tiro de partida na África do Sul, onde esta terça-feira presidiu à 16.ª Conferência anual Nelson Mandela, com um discurso poderoso, mas outras iniciativas estão a decorrer.

Em Londres, por exemplo, as celebrações incluem uma exposição no Southbank Centre. O príncipe Harry e Meghan Markle estiveram presentes na inauguração da mostra, ocasião em que se encontraram com uma das netas de Mandela.

Na África do Sul são várias as ações previstas. Entre elas, o Banco de Reserva do país emitiu mais de 400 milhões de notas bancárias e uma moeda de edição limitada, comemorativas do centenário do nascimento do ex-Presidente. Serão também inaugurados 27 novos percursos turísticos, uma proposta por cada ano que Mandela passou na cadeia.

Já em Portugal, e depois de este mês ter chegado às bancas o livro “As cartas da prisão de Nelson Mandela”, lançado pela Porto Editora, a Câmara Municipal de Lisboa assinala o centenário com a atribuição do nome Nelson Mandela a uma rotunda da cidade.

Para a tarde desta quarta-feira está também marcada uma conferência no Auditório Montepio, com a realização de dois painéis: “Construir pontes para a reconciliação e paz – caminhos percorridos e lições aprendidas” e “Os desafios de quem começa”.

Outra iniciativa pode ter surpreendido quem circulou nas pontes Vasco da Gama e 25 de Abril, entre as 7h e as 10h, e quem no mesmo intervalo horário passou nas estações de comboio de Sete Rios, Cais do Sodré, Entrecampos e Roma-Areeiro ou na estação de metro do Campo Grande. Esses eram os locais onde voluntários da Academia de Líderes Ubuntu do Instituto Padre António Vieira previam distribuir um postal alusivo ao centenário do nascimento de Mandela, com a frase “Nós podemos mudar o mundo e torná-lo um lugar melhor. Está em nossas mãos fazer a diferença”.

Nelson Mandela morreu a 5 de dezembro de 2013, aos 95 anos.