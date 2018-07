O papel é a matéria-prima chave no desenvolvimento artístico. "É o toque que nos marca", diz Paixão

“Este é o maior prémio de arte em papel do mundo que valoriza este suporte artístico”. Foi com estas palavras que Diogo Silveira, administrador da Navigator, abriu a cerimónia de entrega de prémios daquela que visa ser a primeira edição da iniciativa “Arte em Papel”. Esta distinção, de dimensão internacional, tem como principal objetivo apoiar a criação artística em papel, “valorizando-o como um dos mais nobres suportes de inovação, criatividade, investigação e arte”, explica o representante da Navigator. Em simultâneo, reforça, “pretende-se chegar mais perto da sociedade artística e também da sociedade civil”.

Feito para distinguir artistas com mais de dez anos de carreira, o prémio, que contou com um júri presidido por Maria da Graça Carmona e Costa, diretora da Fundação Carmona e Costa, abrange várias áreas, da pintura ao desenho, passando pela fotografia, pela ilustração, pela gravura ou escultura. Uma escolha com direito a expor os seus trabalhos na mostra que foi hoje inaugurada no Espaço Chiado 8, em Lisboa, e que ali ficará patente até 14 de Setembro.

Pedro A.H. Paixão foi o grande vencedor desta primeira edição. “É um enorme reconhecimento por parte da comunidade artística e das instituições”, revelou. “Ser reconhecido por um grupo de pessoas de peso, como as que compõem este júri, é absolutamente gratificante e de uma importância enorme”, acrescentou visivelmente orgulhoso.

Para o artista, um prémio que valoriza o papel enquanto matéria-prima fundamental para a criação é também “uma excelente iniciativa”. “Trata-se de um material muito especial, um suporte em que estamos habituados a trabalhar desde a mais tenra idade”, explica. “É um toque que nos marca. É o toque das anotações, de escrever e apagar, onde se produz as primeiras imaginações”.

Com mais de vinte anos de carreira, Pedro A.H. Paixão acaba de inaugurar, em Guimarães, uma exposição (até 14 de Outubro) que revisita todo o seu percurso profissional e que, segundo o próprio, permite aprofundar aquela que é a sua visão artística da sua passagem pelo mundo e da sua existência. Já a exposição de Lisboa é o ponto de partida para uma descoberta “muito mais ampla e profunda”, a explorar na cidade. Ali, o visitante poderá encontrar alguns trabalhos que têm o desenho como fundo, mas também objetos de vidro, projetos sonoros, diapositivos ou esculturas sonorizadas.

Francisca Carvalho, Haig Aivazian, Seulgi Lee e Shreyas Karle foram os restantes quatro finalistas escolhidos pelo júri. A curadoria do prémio e da exposição coube a Filipa Oliveira para quem “foi um orgulho iniciar um prémio desta envergadura, que celebra o que os artistas fazem de melhor”, disse durante a cerimónia. “Este é um prémio que coloca Portugal no centro da arte contemporânea e que abre o país ao mundo. Foi uma honra fazer parte desta equipa”, completou.

O Expresso associa-se a esta iniciativa para “premiar o melhor da arte em papel pois esta é também a base para a arte e ofício do nosso trabalho”, concluiu Francisco Maria Balsemão, administrador da Impresa.