Morte silenciosa. Poluição agrava riscos para a saúde pública no final do século

Nos últimos anos registou-se uma melhoria relativa na qualidade do ar que respiramos nas cidades europeias, mas a concentração de partículas finas como as PM10 e PM2,5 ou de poluentes como o dióxido de azoto ou o ozono continuam a matar prematuramente milhares de pessoas. Só em Portugal, terão sido 6700 as mortes causadas por doenças respiratórias, cardiovasculares ou cancerígenas aceleradas pelas contaminações atmosféricas em 2015. Mas na Europa estimam-se perto de meio milhão de mortes prematuras e cerca de sete milhões no mundo.

Estas mortes silenciosas poderão multiplicar-se ainda mais no futuro, sobretudo na segunda metade do século XXI, alerta um estudo da Universidade de Aveiro, divulgado esta segunda-feira. A concentração de poluentes, agravada pela subida média das temperaturas potenciada pelas alterações climáticas, está na base da catástrofe anunciada.

“A proteção da saúde humana será ainda mais crítica no futuro”, avisa Alexandra Monteiro, investigadora do Centro de Estudos do Ambiente e do Mar e do Departamento de Ambiente e Ordenamento da Universidade de Aveiro. Isto porque, explica a coordenadora deste estudo, “se espera uma degradação da qualidade do ar entre 2050 e 2100 para alguns poluentes devido a condições meteorológicas mais quentes e secas que conduzem a um aumento das concentrações de fundo e a uma menor deposição e dispersão”.

Ou seja, os dados publicados recentemente na revista Air Quality, Atmosphere & Health, “confirmam a complexidade do sistema atmosférico e da poluição do ar, em particular, revelando que a sua natureza depende de múltiplos fatores, que incluem não só o que é emitido para a atmosfera pelo Homem e pela natureza, mas também das condições físicas de dispersão e transporte dos poluentes, ditadas pela meteorologia”, esclarece Alexandra Monteiro, em comunicado. Para a investigadora, a única forma de minimizar os danos é reduzir ainda mais as emissões provocadas pelo Homem. Contudo, adverte, “prevê-se que haja alterações inevitáveis e já não passíveis de resolver”.

Apesar da redução de emissões de gases de efeito de estufa imposta aos Estados-membros pela Comissão Europeia, os cenários projetados de um planeta com temperaturas médias 4ºC acima das registadas na Era Industrial contribuem para essa concentração de poluentes e consequente “degradação preocupante da saúde pública”. As crianças, os idosos, as grávidas e as pessoas que sofrem de problemas respiratórios e cardíacos serão os principais afetados. “É urgente uma estratégia e implementação conjunta de medidas entre países e continentes, uma vez que a poluição do ar não tem fronteiras nem limites políticos”, sublinha a investigadora.