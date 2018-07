Concurso ao ensino superior arranca com mais 1080 vagas em instituições fora de Lisboa e Porto

Com apenas mais 14 vagas do que em 2017 (num total de 50.852), as candidaturas ao concurso nacional de acesso ao ensino superior arrancam esta quarta-feira, com os alunos a poderem escolher entre quase 1100 licenciaturas e mestrados integrados. A grande diferença é que encontrarão menos lugares nas nove instituições localizadas nos distritos de Lisboa e do Porto - a exceção é a Escola Superior Náutica Infante D. Henrique, por não haver oferta semelhante no país – já que todas tiveram de cortar 5% na oferta em relação aos lugares que cada uma disponibilizou nos concursos dos anos anteriores.

Quanto às universidades e politécnicos localizados nas restantes regiões do país, todas puderam aumentar as vagas em 5% e ainda mais se reforçassem as apostas em áreas tidas como estratégicas como Física e Tecnologias da Informação, Comunicação e Eletrónica. Aliás, as instituições de ensino superior de todo o país tiveram de manter o mesmo número de lugares para os cursos nestas áreas e ainda em Medicina. Nem que depois tivessem de cortar mais noutras formações, para atingir os tais 5% de redução.

Na nota enviada à comunicação social, o Ministério apresenta os números finais: “Tendo em vista a correção dos desequilíbrios territoriais na evolução recente do ensino superior público em Portugal, a distribuição de vagas inclui um aumento de 1080 nas instituições localizadas fora de Lisboa e do Porto (totalizando 29.851) e a redução de 1066 vagas nas instituições de Lisboa e Porto (totalizando 21.001).

Olhando mais em pormenor para o que se passou em cada instituição é visível que as mil vagas a mais não foram aproveitadas pelas escolas de igual forma. Em termos absolutos, as instituições que aproveitaram para abrir mais lugares foram a Universidade do Minho (mais 136 lugares) e o Instituto Politécnico de Coimbra (mais 131), situados em cidades que estão longe de ser as mais afetadas pela saída das populações e dos jovens em particular.

Só a seguir surgem o Instituto Politécnico de Bragança (mais 95) e a Universidade de Évora (87) - em termos relativos, esta última instituição foi até a que aumentou mais a sua oferta com uma subida de 8%.

Noutros casos, os dirigentes académicos entenderam que não tinham capacidade para reforçar ou oferta ou que não teriam mais procura pelo simples facto de abrir muito mais lugares. Foi o caso do politécnico de Santarém, que até reduziu a sua capacidade em 29 lugares. Já os de Leiria e de Viseu optaram por oferecer apenas mais 15 e 6 lugares. Na Universidade dos Açores manteve-se tudo igual.

Metade dos alunos em Lisboa e Porto

A crescente concentração do número de estudantes inscritos em instituições de ensino superior público de Lisboa e do Porto e a deslocação de jovens do interior para estas cidades está na origem da determinação do ministro Manuel Heitor em impor cortes na oferta nestas áreas metropolitanas.

A percentagem de inscritos em Lisboa e Porto aumentou de 42% em 2005/06 para 49% em 2016/17. Se a estes número se juntar os que frequentam o ensino privado, a concentração nas duas maiores áreas urbanas chega aos 54%, numa distribuição que não tem paralelo quando se olha para outros países europeus, indicam os dados compilados pelo Ministério. Na vizinha Espanha, por exemplo, as regiões de Madrid e Catalunha congregam 23% da população universitária. Na Holanda, Amesterdão e Eindhoven reunem 8%.

Além disso, tem lembrado o ministro, o aumento de vagas, desde o início deste século, de 42% no distrito de Lisboa e de 13% no do Porto não é minimamente proporcional ao crescimento da população residente (5% e 3%, respetivamente), nem à diminuição de frequência do ensino secundário dos últimos anos.

Fuga para o privado?

Será preciso esperar pelos resultados do concurso de acesso, em setembro, para perceber se esta nova política de vagas teve impacto numa redistribuição dos alunos.

Os responsáveis das instituições de Lisboa e do Porto têm dito que não e têm antecipado efeitos perversos como a desistência do ensino superior (por parte de quem não consegue entrar naquela que seria a sua primeira opção).

Mas nos dados sobre os números deste concurso, o Ministério também afasta estes receios. Segundo as contas da tutela, há 316 licenciaturas e mestrados integrados a funcionar em Lisboa e no Porto que tiveram no ano passado uma taxa de ocupação superior a 95% logo após a 1ª fase do concurso. Estes serão os que seriam atingidos se mantivessem a procura e atendendo agora ao corte de 5% nas vagas. Destes há 41 que estão ‘protegidos’ por serem das áreas definidas como estratégicas e que não podem sofrer redução de oferta.

“Dos 275 que sobram e poderão ter redução de vagas, 85 não têm ofertas similares no privado na mesma cidade, o que limita a temida deslocação ‘massiva’ para o ensino privado”, escreve o Ministério.

Finalmente, o ministério lembra que as instituições públicas das duas maiores cidades, apesar da sua dimensão e recursos, não têm atraído tantos novos estudantes internacionais como outras escolas mais pequenas. E que esta deve ser uma aposta, já que "Lisboa e Porto têm somente 16% dos novos estudantes internacionais inscritos em Portugal".

Neste campeonato ninguém bate o Politécnico de Bragança que em dois anos mais que triplicou este contingente.