Fátima Galante regressa amanhã ao Tribunal da Relação de Lisboa

A magistrada está escalada para a 6ª secção cível, depois de ter sido revogada a suspensão de funções de que tinha sido alvo

A juiza desembargadora Fátima Galante, uma das arguidas de um processo que envolve o juiz Rui Rangel e o presidente do Benfica, volta amanhã ao serviço no Tribunal da Relação de Lisboa.



No mapa com a retificação de turnos, a que o Expresso teve acesso, a magistrada aparece escalada para amanhã, dia 17, na 6ª secção cível. "Estou satisfeito que o recurso esteja a ser provido", disse ao Expresso Paulo Sá Cunha, advogado da desembargadora.

Este fim-de-semana, o jornal "Sol" noticiou que o Supremo Tribunal de Justiça (STJ) tinha revogado a suspensão de funções que tinha sido imposta à juíza.

A operação Lex investiga suspeitas de crimes de tráfico de influência, de corrupção, recebimento indevido de vantagem, branqueamento e fraude fiscal.

Por se tratarem de magistrados, as buscas feitas aos juízes Rui Rangel e Fátima Galante foram acompanhadas pelo ex-Procurador Geral da República José Souto de Moura, que é conselheiro do STJ.