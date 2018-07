Despiste na A28 faz um morto e obriga a corte de trânsito em Vila Nova de Cerveira

Do acidente resultaram, também, dois feridos ligeiros. Todas as vítimas seguiam na viatura que se despistou

Um homem morreu nesta segunda-feira no despiste da viatura ligeira em que seguia, na autoestrada A28, no sentido sul-norte, em Vila Nova de Cerveira e obrigou ao corte de trânsito na faixa contrária, disse fonte da proteção civil.

A fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo adiantou que o despiste ocorreu cerca das 17h13, no sentido Viana do Castelo/Vila Nova de Cerveira e obrigou às 17h30 ao corte de trânsito no sentido Vila Nova de Cerveira/Viana do Castelo. De acordo com a mesma fonte, daquele acidente resultaram ainda dois feridos ligeiros. Todas as vítimas seguiam na viatura que se despistou.

Ao local compareceram os bombeiros de Vila Nova de Cerveira com seis operacionais e três viaturas, a GNR e a concessionária daquela autoestrada que liga Viana do Castelo ao Porto.