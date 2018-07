Um homem morreu afogado na Praia dos Pescadores, em Espinho. Quatro banhistas foram salvos

Dois adultos e três menores foram, este domingo, socorridos pelos Bombeiros Voluntários de Espinho, após terem sido arrastados pelas ondas em Silvalde, Espinho. Um homem de 44 anos acabou por morrer

Um família de dois adultos, uma criança de 10 anos e dois adolescentes de 14 e 16 anos foram esta manhã socorridos do mar, na praia do Bairro dos Pescadores, em Espinho. Os banhistas foram arrastados pela corrente, tendo sido dado o alerta de que se encontravam em perigo por volta das 11h18. Um dos resgatados, um homem de 44 anos, acabou por morrer, segundo avançou à Lusa fonte do Comando Distrital de Operação de Socorros (CDOS) de Aveiro.

As restantes quatro pessoas, aparentemente da mesma família, foram consideradas feridos ligeiros, enquanto o homem que veio a falecer após várias tentativas de reanimação já se encontrava em estado de “pré-afogamento” quando foi retirado da água.

Em declarações à Lusa, o comandante do Porto de Leixões, Rodrigues de Campos, referiu que as cinco pessoas foram retiradas do mar por nadadores salvadores da praia adjacente à Praia dos Pescadores, que é uma “praia não vigiada”.