A criatividade acontece por fases e quase todos os criadores têm uma grande fase

Uma equipa de investigadores de uma universidade americana analisou o trabalho de milhares de criadores em áreas diferentes e chegou à conclusão de que a criatividade tende a acontecer por fases. O físico Albert Einstein, por exemplo, terminou três dos seus 'papers' mais importantes no espaço de meses em 1905. Para o pintor Vincent Van Gogh, o ano mágico foi 1888, quando pintou cerca de 200 quadros, entre os quais vários dos seus mais célebres. E três filmes-chave de Woody Allen - Annie Hall, Manhattan e Zelig - foram realizados entre 1977 e 1983.

Os investigadores da Northwestern University estudaram cientistas (20.040), artistas (3480) e realizadores (6233), partindo com critérios bem definidos para cada área. Na ciência foi o número de citações em revistas académicas, na arte o preço das obras em leilões, no cinema as classificações no site IMBD. A conclusão foi que a maioria dos analisados tiveram pelo menos uma fase especialmente criativa - e geralmente, só mesmo uma.

"Se continuar a produzir, talvez o seu melhor trabalho ainda esteja para vir", resume um dos autores do estudo. "E se soubermos onde está o seu melhor trabalho, também sabemos muito bem onde está o seu segundo melhor trabalho, e também o terceiro melhor. Estão mesmo ao virar da esquina".

As probabilidades de haver mais tarde outra fase de criatividade igualmente intensa parecem ser diminutas. Ainda assim, o estudo não deixa de ser encorajador. Se o sucesso não vier logo, é uma questão de continuar a produzir.