Média dos exames de Matemática do 9.º ano volta a negativa

As médias das provas finais dos alunos do 3.º ciclo, conhecidas esta sexta-feira, mostram uma descida dos resultados na disciplina de Matemática, que voltaram ao nível negativo. Ao mesmo tempo, o lado positivo é a subida das notas médias a Português.

A classificação média na prova de Matemática, realizada por cerca de 95 mil alunos, foi de 47%. A média ficou seis pontos percentuais abaixo dos 53% das provas do ano letivo anterior. Um terço dos alunos reprovou, o que não varia muito em relação ao que se tinha registado em 2017 (32%).

Já a Português, houve melhorias nas 94 mil provas avaliadas. A média subiu para os 66%, oito pontos percentuais acima dos 58% do ano passado. E a taxa de reprovação foi de 6%, um ponto abaixo do ano anterior.

As provas finais do 3.º ciclo de 2018 foram realizadas em 1255 escolas localizadas em Portugal e no estrangeiro. O processo de classificação contou com 4 mil professores e na realização dos exames estiveram envolvidos 10 mil docentes vigilantes e pertencentes aos secretariados de exames das escolas.