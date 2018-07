Homem suspeito de matar a mulher no Bombarral e esconder corpo num pinhal

Existiriam problemas de violência doméstica entre o casal, que nunca foram reportados às autoridades pela vítima

Um homem é suspeito de matar por asfixia a mulher, no Bombarral, e de ter abandonado o corpo num pinhal, tendo depois feito queixa do desaparecimento da esposa para encobrir o crime, anunciou nesta sexta-feira a Polícia Judiciária (PJ).

Na noite de terça para quarta-feira, por motivos que a PJ ainda desconhece, o homem, de 49 anos, alegadamente matou por asfixia a mulher, com a mesma idade, na casa do casal, quando se encontravam sozinhos, no concelho do Bombarral, no distrito de Leiria, disse à agência Lusa fonte da PJ. De acordo com a mesma fonte, entre o casal existiriam problemas de violência doméstica, que nunca foram reportados às autoridades pela vítima.

Depois de alegadamente ter praticado o crime, o homem, sem antecedentes criminais, terá transportado o corpo até um pinhal já no concelho do Cadaval e abandonou-o aí, junto a uma estrada. Na quarta-feira de manhã, o corpo foi encontrado por um popular, que alertou as autoridades. No final desse dia, o suspeito foi ao posto da GNR do Bombarral para apresentar queixa do desaparecimento da mulher, explicou à Lusa outra fonte policial.

Por apresentar um discurso confuso e sinais de suspeita que apontavam para o cadáver que a GNR já tinha encontrado, ficou à guarda da GNR, que entregou a investigação do caso à PJ.

A PJ veio a concluir que o detido é o principal suspeito e está indiciado pelos crimes de homicídio consumado, violência doméstica e profanação de cadáver.

O suspeito vai ser hoje ouvido no Tribunal de Torres Vedras pelo juiz de Instrução Criminal para aplicação de medidas de coação.