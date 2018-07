Hells Angels. Advogado de cinco arguidos critica declarações da Procuradora

Joana Marques Vidal afirmou que o tipo de criminalidade do processo Hells Angels deve “preocupar toda a gente”

O advogado Correia de Almeida, defensor de cinco arguidos detidos no processo Hells Angels, criticou nesta sexta-feira as declarações da Procuradora-Geral da República sobre o caso. "No dia de hoje, em que se está a decidir medidas de coação, produzir declarações bombásticas, de que estamos perante uma organização internacional e crimes de segurança, [parece-me que] a senhora procuradora não deve estar a referir-se a este processo", afirmou Correia de Almeida à saída do Tribunal de Instrução Criminal (TIC) de Lisboa, onde deverá terminar pelas 20:00 o primeiro dia de interrogatórios.

A procuradora-geral da República (PGR), Joana Marques Vidal, considerou hoje que o tipo de criminalidade do processo Hells Angels, com conexões internacionais e ligações a outras redes de criminalidade, deve "preocupar toda a gente" e não apenas as autoridades judiciárias. Segundo o advogado, a promoção do Ministério Público (MP) no processo, que levou à detenção de 59 arguidos relacionados com o grupo 'motard' Hells Angels, é uma participação em rixa entre dois grupos (em março, num restaurante no Prior Velho, Loures, Lisboa), embora qualificado de forma diferente.

Para Correia de Almeida "o MP esquece-se que não é o defensor da acusação, mas o garante da legalidade. Estamos numa fase de apreciação indiciária e estas declarações eram perfeitamente evitáveis". Para o defensor dos cinco arguidos, que não prestaram declarações sobre os factos pelos quais estão indiciados, não há provas no processo dos crimes pelos quais foram detidos. Apenas dois dos 58 arguidos se mostraram disponíveis para prestar declarações sobre os factos que lhes são imputados.

A juíza Maria Antónia Andrade decidiu dividir o primeiro interrogatório judicial por três dias, estando previsto que no sábado comece as 9h00 e termine às 20h00 para recomeçar no domingo novamente às 9h00. Maria Antónia Andrade decidiu dividir em grupos de cerca de 20 os arguidos detidos que vão ser ouvidos durante os três dias, após a identificação dos 58 elementos, que terminou pelas 7h00 de hoje.

Um dos advogados presentes nas diligências disse aos jornalistas que o processo é composto por mais de quatro mil páginas.

Um 59.º elemento encontra-se detido na Alemanha. A investigação do caso Hells Angels foi elaborada pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal e pela Unidade Nacional Contra-terrorismo da Polícia Judiciária e os mandados de busca e de detenção foram executados na quarta-feira.