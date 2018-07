Barcelos quer paragem do Alfa e Intercidades na estação local

Comboio "Celta" iniciou a exploração comercial em julho de 2013, assegurando uma ligação rápida entre Vigo e Porto, com paragens em Valença, Viana do Castelo e Nine

O presidente da Câmara de Barcelos, Miguel Costa Gomes, defendeu nesta sexta-feira que a paragem do Alfa Pendular e do Intercidades em Viana do Castelo e Nine, "em nada implica que não pare também em Barcelos". No final da reunião do executivo, Miguel Costa Gomes avançou já ter pedido "esclarecimentos e informações sobre o assunto", de forma a perceber se o Alfa Pendular e o Intercidades vão parar na estação local de Barcelos, assim que as obras na linha do Minho terminarem.

"Por parar em Viana do Castelo e Nine, não quer dizer que não pare em Barcelos. Aquilo que eu mandei fazer, e que penso que já seguiu, é interpelar o senhor Ministro e a Comboios de Portugal (CP) para saber o que têm planeado", explicou o presidente. A questão foi levantada pelo vereador do PSD, José Novais, que revelou aos jornalistas ter questionado o presidente sobre o acompanhamento da paragem dos comboios na estação de Barcelos.

"Após as obras de modernização da linha do Minho, abrir-se-á uma janela de funcionamento desses comboios e Barcelos não pode ficar fora desse itinerário", afirmou o vereador. Questionado pelos jornalistas sobre a mudança da paragem do comboio 'Celta' de Barcelos para Nine, e se está agora a acontecer o mesmo com o Alfa e o Intercidades, o presidente da câmara afirmou ainda que esse "foi um processo diferente" e que "a retirada foi por decisão política".

"Fui eu que o negociei o processo do 'Celta', mas de repente, por decisão política, retiraram o comboio de Barcelos, o que não faz sentido, porque o potencial de passageiros é aqui", acrescentou. Com partidas diárias de Porto Campanhã e Vigo, o comboio 'Celta', operado pela CP em conjunto com a Renfe, liga atualmente as cidades do Porto e Vigo, com paragens em Nine, Viana do Castelo e Valença.

