Dezenas de detidos em operação da PJ contra grupo motard Hells Angels

A operação desencadeada esta quarta-feira pela Polícia Judiciária contra o grupo de motards Hells Angels envolveu 400 elementos da PJ que fizeram dezenas de detenções e visou desmantelar a estrutura, apelidada pelas autoridades como uma "violenta organização criminosa".

Em comunicado, a PJ esclarece que, através da Unidade Nacional Contra-Terrorismo (UNCT) e numa investigação titulada pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), desencadeou esta megaoperação, que se insere "no âmbito de vários inquéritos em que se visa investigar as atividades ilícitas desenvolvidas em território nacional pela organização Hells Angels Motorcycle Club (HAMC)".

A PJ deteve dezenas de pessoas suspeitas de integrarem esta estrutura criminosa, "constituída por indivíduos extremamente perigosos, com vastos antecedentes criminais e larga experiência na área da criminalidade violenta e organizada", refere o comunicado da Polícia Judiciária.

"Os detidos irão ser presentes a partir de amanhã [quinta-feira] a primeiro interrogatório judicial para a aplicação da medida de coação tida por conveniente", acrescenta.

A PJ prestará durante o dia de hoje esclarecimentos adicionais acerca do desenvolvimento desta operação.

Numa nota enviada à comunicação social, a Procuradoria-Geral da República explica que nas diligências de hoje participaram 400 elementos da PJ.

Segundo fonte ligada à investigação, em causa estão suspeitas dos crimes de associação criminosa, roubo e tentativa de homicídio.

No passado mês de março, uma rixa envolvendo elementos do Hells Angels de outro grupo motard (Red & Gold) dentro de um restaurante no Prior Velho (Loures) fez seis feridos.